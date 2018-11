Langsam aber sicher kommt ihr großer Tag immer näher! Nick Jonas (26) und Priyanka Chopra (36) machten ihre Beziehung im Juni öffentlich, nur wenige Wochen später folgte die Bekanntgabe ihrer Verlobung. Die Vorbereitungen dürften auf Hochtouren laufen, Anfang Dezember soll die Hochzeit in der indischen Heimat der Schauspielerin stattfinden und für das Jawort greifen die Turteltauben tief in die Tasche. Kein Wunder: Es soll märchenhaft werden!

Ein Hollywood Life-Insider weiß mehr Details: "Priyanka weiß schon jetzt, dass ihre Palast-Hochzeit eine magische Märchenhochzeit wird. Sie fühlt sich wirklich wie eine Prinzessin und Nick ist ihr Ritter in schimmernder Rüstung." Für die Location sei das luxuriöse Hotel Umaid Bhawan Palast in Jodhpur gebucht, das für den romantischen Anlass mehrere Tage für die Familien geblockt wird. Am 28. November soll die romantische Veranstaltung starten und erst am 3. Dezember wieder enden.

Außerdem soll es zwei Gottesdienste geben, einen christlichen und einen hinduistischen, um Nicks und Priyankas jeweiligem Glauben gerecht zu werden. Die Gäste können sich auf einen besonderen Programmpunkt freuen: "Bei der Feier soll Nick seiner frischgebackenen Braut und ihren Familien etwas vorsingen."

Priyanka Chopra bei einer Fashion-Show in New York City

Nick Jonas und Priyanka Chopra

Nick Jonas bei den MTV Movie Awards in Santa Monica

