Oh, là, là – mit welcher scharfen Braut geht denn Larissa Kerner hier auf Tuchfühlung? Die berühmte Tochter von Neue Deutsche Welle-Star Nena (58) wurde am vergangenen Donnerstag bei einem Event in Berlin in attraktiver Begleitung abgelichtet: Auf der Lambertz FineArt Calender-Präsentation wich die Ex-The Voice Kids-Jurorin einer Dame mit feuerroter Mähne nicht von der Seite! Doch wer ist die Beauty, mit der Larissa so vertraut posierte?

Bei der jungen Dame handelt es sich um einen waschechten Instagram-Star: Der Rotschopf heißt Ophelia Overdose und ist ein deutsches Model und eine ambitionierte Designerin! Mit ihren zum Teil sehr gewagten und freizügigen Looks und Make-up-Styles konnte sie bereits über 150.000 Follower von sich begeistern. Und auch Larissa scheint ganz schön von Ophelia angetan zu sein, wie die Fotografen-Pics der Veranstaltung beweisen.

Aber könnte bei den beiden Mädels wirklich mehr gehen? Ausgeschlossen ist das nicht, schließlich outete sich Larissa erst Anfang 2017 als bisexuell. Damals gestand sie ganz offen im Interview mit Bild: "Ich liebe Männer und ich liebe Frauen! Ich habe immer schon gemerkt, dass ich mich in mehrere Menschen gleichzeitig verlieben kann." Zu diesem Zeitpunkt war sie noch glücklicher Single, doch vielleicht hat sich das schon längst geändert. Ein schönes Paar würden Larissa und Ophelia allemal abgeben, oder?

AEDT/WENN.com Larissa Kerner mit Instagram-Model Ophelia Overdose

Anzeige

Instagram / ophelia_overdose Ophelia Overdose bei einem Fotoshooting

Anzeige

AEDT/WENN.com Larissa Kerner und Ophelia Overdose in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de