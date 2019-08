Dieses Mutter-Tochter-Duo ist unter die Designer gegangen! Popstar Nena (59) präsentiert sich zunehmend im Doppelpack: Mit ihrer schönen Tochter Larissa startete die 80er-Jahre-Ikone schon so manches Projekt: Zusammen saßen sie zum Beispiel zwei Staffeln lang in den Jury-Sesseln von The Voice Kids und stellten dabei unter Beweis, dass sie ein super Team sind. Jetzt sind die beiden noch mal zu neuen Ufern aufgebrochen: Nena und ihr Nachwuchs gaben ihr Modedesign-Debüt!

Die Sängerin und die Künstlerin arbeiteten gemeinsam an einer Nena-Kollektion für das Label Tom Tailor – und stellten diese nun in Hamburg vor. Während so manche Kinder nicht unbedingt in Sachen Modegeschmack mit ihren Eltern d'accord sind, waren die gemeinsamen Fashion-Entwürfe für Nena und Larissa keine Herausforderung – zumindest überwiegend nicht. "Das ist so was, wo wir uns immer einig sind, oder? Oder würdest du ein 'fast' einbauen?", fragte Nena in Richtung ihrer Tochter im RTL-Interview. Larissa war da auch – nun ja – beinahe der gleichen Meinung: "Ich würde ein 'fast'... Das ist auch schön...", stammelte die 29-Jährige, bis sie von ihrer Mama unterbrochen wurde: "Wie begründest du das 'fast'? Ich finde immer alles toll, was du toll findest..."

Na, immerhin: Einig geworden sind sich die zwei dann im Endeffekt doch irgendwie. Ab September 2019 werden die schicken Teile aus der Kollektion "Nena & Larissa x TOM TAILOR" verkauft, die Fashion-Linie steht unter dem Motto "Feel the 70s in a modern way". Und was erwartet potenzielle Kunden dabei? Karomuster, grobmaschiger Strick und herbstliche Farben.

The Voice Kids, Sat.1 Sängerin Nena und ihre Tochter Larissa Kerner

NENA/Facebook Nena und Larissa Kerner

Instagram / larissa.kerner Nena und ihre Tochter Larissa Kerner im April 2018

