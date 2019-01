Sexy Auftritt von Larissa Kerner! Die Tochter von Nena (58) ist ebenfalls Musikerin und Performance-Künstlerin und saß zusammen mit ihrer Mama in der Jury der fünften und sechsten Staffel von The Voice Kids. Jetzt zeigt sie sich von einer anderen Seite: Im neuen Musikvideo zu der Single "She" von The BossHoss beweist Larissa ihr schauspielerisches Talent – und macht dabei eine echt gute Figur!

Schon zum zweiten Mal haben sich die Berliner Cowboys Alec Völkel (46) und Sascha Vollmer (47) die 28-Jährige für einen Clip gekrallt. Im Promo-Filmchen zu "A/Y/O" klaut Larissa einen Koffer voller Geld – den versuchen sich die Jungs jetzt zurückzuholen. Kein leichtes Unterfangen! Im lässigen Rocker-Look und mit Kippe im Mund flüchtet Larissa in einem schwarzen Sportwagen vor den Jungs – und legt sogar einen heißen Striptease hin!

Warum The BossHoss ausgerechnet Nenas Fleisch und Blut für die Rolle ausgewählt haben, hat einen besonderen Grund: „Larissa ist eine verdammt coole Braut mit Rock ’n’ Roll-Attitude und Musik im Blut“, schwärmten Alec und Sascha im Interview mit Bild.

Musikvideo: "The BossHoss" mit "She" Larissa Kerner im Musikvideo von "She"

