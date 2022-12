Nenas Tochter Larissa spricht offen über ihr Liebesglück

Larissa Kerner scheint den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Die Tochter von Popikone Nena (62) tritt bereits früh in die Fußstapfen ihrer Mutter: Die zwei saßen zwei Staffeln lang in der Jury von The Voice Kids. Auch familiär läuft bei der Sängerin alles rund – mit ihrem Partner Janick Zebrowski schwebt sie auf Wolke sieben. In einem Interview plauderte Larissa jetzt aus dem Nähkästchen.

Gegenüber Bild zeigte sich die 32-Jährige offen und gab Einblicke aus ihrem Privat- und Liebesleben. "Janick und ich sind seit drei Jahren zusammen. Mit ,zusammen‘ meine ich nicht einzig als Liebespaar. Wir fotografieren gemeinsam, drehen Videos [...]", verriet Larissa. In dem Fotografen scheint sie den perfekten Partner gefunden zu haben und schwärmte: "Was ich an ihm liebe? Grenzenlos alles. Seine von Herzen offene und mit Begeisterung und Vision dem Leben zugewandte Power zum Beispiel. Seine Fähigkeit, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen und so vieles mehr."

Wie Larissa bereits erwähnte, ist das Paar nicht nur privat ein eingespieltes Team. Der 37-Jährige schießt Fotos von seiner Freundin, die sie dann mit ihrer Community teilt. So ist er auch derjenige, der den Schnappschuss gemacht hat, auf dem die Beauty ein Kleidungsstück ihrer Mutter trägt.

Instagram / larissa.kerner Larissa Kerner, Musikerin

Getty Images Larissa Kerner mit ihrer Mutter Nena, 2015

Instagram / larissa.kerner Larissa Kerner, Februar 2018

