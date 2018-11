Sie genießen ihren erneuten Tanz-Trip in vollen Zügen. Im Jahre 2017 verzauberten Ekaterina Leonova (31) und Gil Ofarim (36) die Let's Dance-Zuschauer wie kaum ein anderes Paar – und holten mit ihren feurigen Performances die Krone nach Hause. Eineinhalb Jahre später wollten sie es jetzt noch mal wissen: So schwingt das Team GilKat derzeit als Show-Act an Bord des Kreuzfahrtschiffes AIDAperla das Tanzbein. Ekat meldet sich nun aus dem Reiseziel Karibik zu Wort – und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Auf Instagram teilte die Profitänzerin einen Schnappschuss, der sie strahlend vor einer Traumkulisse mit türkis glitzerndem Meer und Berg-Silhouette im Hintergrund zeigt. Über die Reise, die sie von Berufs wegen mit Musiker Gil unternimmt, schrieb sie: "Angekommen im Paradies. Keine Worte – nur Gefühle! Liebe sonnige Grüße aus der Karibik." Kein Zweifel, die schöne Sportlerin scheint jede Sekunde ihres Jobs zu genießen.

Der Stopp in der Karibik markiert allerdings auch schon fast das Ende der Luxusdampfer-Erfahrung von Gil und Ekat. Denn nur noch bis zum 24. November können Passagiere das Tanzpaar auf dem Parkett erleben und sich von ihm in Tanz-Workshops Tipps holen.

