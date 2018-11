Team GilKat macht das Parkett wieder unsicher! 2017 setzten Gil Ofarim (36) und Profitänzerin Ekaterina Leonova (31) bei Let's Dance neue Show-Maßstäbe. Mit feurigen Performances begeisterte das bewegliche Duo nicht nur die Jury um Motsi Mabuse (37), Joachim Llambi (54) und Jorge Gonzalez (51), sondern allen voran die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen. Anderthalb Jahre nach ihrem Sieg sind die Publikumslieblinge nun wieder vereint – und geben ihre Tanzküste auf offener See zum Besten!

Als Show-Act sorgen Gil und Ekaterina aktuell an Bord des Kreuzfahrtschiffes AIDAperla für tänzerische Unterhaltung. Bis zum 24. November kommen die Passagiere des Luxusdampfers in den Genuss, die Choreografien der beiden hautnah zu erleben – und danach auch selbst das Tanzbein zu schwingen. Team GilKat ist nicht nur zum Vorführen, sondern auch zum Unterrichten in See gestochen. Bei zahlreichen Tanz-Workshops können sich die Urlauber auf dem Weg von Teneriffa nach Barbados die Zeit vertreiben.

Übrigens sind nicht nur der Musiker und die Uni-Absolventin mit von der Partie. Auch "Let's Dance"-Kollege Christian Polanc (40) wird den Passagieren mit seinen Trainer-Qualitäten mächtig einheizen, wie auf der AIDA Cruises-Homepage bereits im Vorfeld der Reise angekündigt wurde.

Instagram / ekatleonova Gil Ofarim und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"-Probe

Florian Ebener / Getty Images Ekaterina Leonova und Gil Ofarim bei "Let's Dance" 2017

Instagram / christianpolanc Christian Polanc vor der AIDAperla

