Wie wird das jüngste royale Baby wohl heißen? Seit der Verkündung, dass Prinz Harry (34) und seine Liebste Herzogin Meghan (37) ihr erstes gemeinsames Kind erwarten, sitzen viele Briten auf heißen Kohlen. Wie schon bei Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) werden bereits fleißig Wetten über den möglichen Babynamen abgeschlossen. Jetzt gießt Prinz Charles (70) Öl ins Feuer und heizt die Namensspekulationen mit einem Augenzwinkern weiter an.

Bei einem Termin im Londoner Australia House plauderte der Bald-Opa am Donnerstag aus: "Mein Sohn Harry ließ mich wissen, dass seine Frau und er bei ihrer kürzlichen Australien-Reise eine Reihe von aufmerksamen Vorschlägen erhalten haben, wie sie ihr heranwachsendes Baby nennen könnten. Nur unter uns, ich denke Kylie und Shane schaffen es in die engere Auswahl", witzelte Charles. Diese für das britische Königshaus überaus untypischen Namen würden wohl definitiv für Aufmerksamkeit sorgen.

Da Harry in der britischen Thronfolge nicht an erster Stelle steht, könnten er und seine Liebste sich bei ihrer Namenswahl theoretisch tatsächlich ein wenig von der Tradition lösen. So ging es auch bei ihrer Hochzeit im Mai um einiges lockerer zu als dies bei der Trauungszeremonie von William und Kate der Fall gewesen war.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Prinz Charles in London

Getty Images Prinz William, Prinz Harry, Herzogin Meghan und Herzogin Kate

