Ohne Sonnenbrille betritt Heino keine Bühne. Seit den 1960er Jahren ist der heute 79-Jährige für das dunkle Accessoire und seinen goldblonden Schopf bekannt. Sein Markenzeichen darf bei keinem seiner Auftritte fehlen. Aber wer wählt eigentlich die Bühnen-Outfits des “Blau blüht der Enzian”-Interpreten aus? In einem Interview gibt der Schlagerstar jetzt preis: Um seine Garderobe kümmert sich seine Ehefrau Hannelore (76).

Seit fast 40 Jahren sind der Sänger und seine Gattin verheiratet. Als Duo Heino & Hannelore standen die beiden sogar schon gemeinsam auf der Bühne. Heute unterstützt die 76-Jährige ihren Mann backstage. In einem Interview mit Gala verrät Heino: "Hannelore legt mir jeden Tag die Kleidung raus. Die Strümpfe, die Unterwäsche, Hemden, Pullover. So wie ich es anziehen soll und aufeinander abgestimmt. Sie hat ein Händchen dafür." Ein Mitspracherecht habe er nicht. "Nein, dann kriege ich Ärger. Und bevor ich den bekomme, ziehe ich an, was die Hannelore will", plaudert der "Krone der Volksmusik"-Preisträger aus.

Bald wird seine Liebste wohl nur noch seinen privaten Kleiderschrank managen. In diesem Jahr kündigte Heino an, seine Karriere mit 80 beenden zu wollen. Nach seiner letzten Tour im Frühjahr geht er in den Ruhestand. "Lange Spaziergänge, gut essen gehen und Pilcher-Filme im Fernsehen schauen – mehr brauche ich nicht", malte sich der Blondschopf neulich seine Zukunft als Rentner aus.

Jens Schlueter/Getty Images Heino beim "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" im November 2016

Wigglesworth,Michael Heino bei der Aufzeichnung der TV-Sendung "NDR Talk Show"

by Hannes Magerstaedt/Getty Images Heino und Hannelore in München 2015

