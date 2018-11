Da hat sie wohl nicht richtig aufgepasst! Chrissy Teigen (32) gab sich in diesem Jahr für das amerikanische Erntedankfest besonders viel Mühe. Jeden vierten Donnerstag im November feiern die US Amerikaner das sogenannte Thanksgiving. Ganz traditionell werden an diesem Tag Familie und Freunde zu einem riesengroßen Festmahl eingeladen. Auch Chrissy ließ dieses Mal in puncto Essen nichts anbrennen – oder doch?

Auf Instagram teilte die 32-Jährige ihre Koch- und Backkünste und ließ ihre Fans auf der Social Media Plattform mitverfolgen, wie sie das Festmahl zubereitete. Am Anfang sah Chrissys Pumpkin Pie noch so aus, wie er aussehen sollte – bis er aus dem Ofen kam. "Falls ihr euch gewundert habt, dass ich meinen Kuchen nicht in meiner Instastory gepostet habe", textete sie unter das Bild, auf dem nur noch ein verkohltes Etwas zu erkennen war.

Doch kein Grund zur Sorge. Chrissy hatte natürlich schon einen Plan B und zauberte einfach einen neuen Kürbiskuchen. In ihrer Instagram-Story teilte die Frau von John Legend (39) den neuen Versuch. Auch Mama Vilailuck war auf den Videos zu sehen und erfreute sich an den Leckereien ihrer Tochter. Grund zum feiern gibt es für Mama Teigen allemal: Die gebürtige Thailänderin ist seit Kurzem ganz offiziell amerikanische Staatsbürgerin.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens verbrannte Pastete an Thanksgiving 2018

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen zusammen mit ihrer Mutter Vilailuck Teigen

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Kuchen an Thanksgiving 2018

