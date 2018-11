Diese Turteltauben sind schon in absoluter Weihnachtsstimmung – und kann man es ihnen verübeln? Für Robbie Williams (44) und seine Frau Ayda Field (39) steht nämlich in diesem Jahr ein ganz besonderes Fest der Liebe an. Erst im September dieses Jahres wurde das Paar noch einmal Eltern und somit verbringt Familie Williams die Feiertage erstmals zu fünft. Bevor es allerdings so weit ist, gönnten sich die Verliebten nun eine Auszeit vom Familienalltag – und wurden auf einem Londoner Weihnachtsmarkt glatt selbst noch mal zu Kindern!

Robbie und Ayda wurden jetzt völlig entspannt und glücklich bei einem gemeinsamen abendlichen Ausflug zum berühmten "Winter Wonderland" im Hyde Park erwischt – von Paparazzi-Stress oder Starallüren fehlte dabei jede Spur. Die stolzen Eltern, die an diesem Abend offenbar ohne ihre Kids losgezogen waren, besuchten verschiedene Fahrgeschäfte, fuhren Autoscooter, aßen Popcorn und machten sich so ein paar schöne Stunden zu zweit.

Doch werden die beiden auch zukünftig noch genug Zeit füreinander haben? Erst vor Kurzem gab der Musiker auf seinem Instagram-Account bekannt, dass er im kommenden Jahr seine erste eigene Show in Las Vegas bekommen wird. "Ich bin mehr als aufgeregt, meine erste Vegas Residenz ankündigen zu dürfen", freute sich Robbie wie ein Schneekönig.

W8Media / MEGA Robbie Williams und Ayda Field im Winter Wonderland

Anzeige

W8Media / MEGA Ayda Field und Robbie Williams im Winter Wonderland

Anzeige

Getty Images Robbie Williams mit Take That, 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de