In Las Vegas leuchtet bald ein weiterer Star von der Bühne! Musiker wie Britney Spears (36), Mariah Carey (48), Celine Dion (50) oder Elton John (71) machen es vor: Sie alle feiern in der Glitzerstadt riesige Erfolge mit ihren begehrten und bunten Shows. Mit ihren jeweiligen Programmen treten die Sänger in mehreren Konzerten auf – jedoch immer am selben Ort. Und genau so eine Residenz-Darbietung bekommt jetzt auch Robbie Williams (44)!

Das hat der "Angels"-Interpret jetzt auf seinem Instagram-Profil öffentlich gemacht. "Ich bin mehr als aufgeregt, meine erste Vegas Residenz ankündigen zu dürfen", schrieb der 44-Jährige. Der Ehemann von Ayda Field (39) wird im Luxus-Resort "Wynn" in Las Vegas auftreten. Geplant sind sechs Bühnenauftritte im Zeitraum vom 6. bis zum 16. März 2019. Auch die Fans des dreifachen Papas sind begeistert von Robbies Ankündigung. "Ich kann es nicht abwarten", oder "Träume werden wahr für die US-Fans", waren nur zwei der überwältigten Kommentare.

Für viele Supporter war diese Tour-Verkündung wohl nicht das einzige Highlight: Erst im Oktober wurde bekannt, dass Robbie einen gemeinsamen Auftritt mit seinen ehemaligen Take That-Kollegen planen soll! Wie ein Insider The Sun verraten hat, soll am Ende der diesjährigen X Factor-Staffel, in der der Frauenschwarm Juror ist, die Reunion stattfinden.

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Getty Images Robbie Williams, Musiker

Getty Images Die Band Take That bei einem Auftritt 2011 in Berlin

