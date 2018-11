Wo ist Kevin Spacey (59)? Nach den Missbrauchsvorwürfen gegen den ehemaligen House of Cards-Darsteller Ende 2017 verschwand er komplett von der Bildfläche, gab keine Interviews und nutzte seine Social-Media-Kanäle nicht mehr. Nicht einmal die hartnäckigen Paparazzi konnten den 59-jährigen Schauspieler auftreiben. Und auch über seinen aktuellen Wohnort war nichts mehr bekannt. Doch nun gibt es tatsächlich ein Lebenszeichen von dem Hollywood-Star!

Denn Kevins Website wurde komplett umgestaltet. Klickt man nun darauf, zeigt sie lediglich ein gerahmtes Ölgemälde seines Gesichts. Dazu gibt es eine E-Mail-Adresse und neben dem Homepage-Link ein Miniaturbild seines geliebten Hundes Boston. Was Kevin der Welt damit sagen will, wird nicht direkt klar. Allerdings könnte das Bild eine der vielen Spekulationen über seinen aktuellen Aufenthaltsort bestätigen. Denn ein Insider verriet kürzlich der britischen Daily Mail: "Er lebt in einem großen Anwesen im Süden Frankreichs. Er trainiert wie verrückt, malt riesige Ölgemälde und verhält sich ansonsten unauffällig." Ist das Gemälde auf seiner Website etwa ein Selbstporträt des zurückgezogen lebenden Schauspielers?

Kevins Verschwinden folgte einer Reihe von sexuellen Missbrauchsvorwürfen gegen ihn. Unter anderem sagte sein Kollege Anthony Rapp (47), Kevin habe ihn belästigt, als er gerade einmal 14 Jahre alt war. Der Kinostar outete sich daraufhin als homosexuell und machte einige Wochen lang eine Therapie – in derselben Einrichtung wie Filmmogul Harvey Weinstein (66). Danach verschwand er von der Bildfläche.

