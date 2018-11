Elena Miras (26) berichtet aus dem Mama-Leben! Seit einigen Monaten gehen die Beauty und ihr Liebster Mike Heiter, den sie in der Kuppelshow Love Island kennenlernte, nun schon zu dritt durchs Leben – am ersten August erblickte ihr gemeinsames Töchterchen Aylen das Licht der Welt! Seitdem hält die 26-Jährige ihre Follower regelmäßig mit Updates über ihren Alltag mit Baby auf dem Laufenden. Jetzt verriet Elena, was sie für ihren wichtigsten Job in der Mutterrolle hält.

"Dein Lachen ist meine tägliche Aufgabe", betitelte die Neu-Mama ein süßes Strahle-Pic von Aylen, das sie via Instagram postete. Darunter versicherte sie ihrer kleinen Prinzessin: "Ich liebe dich so sehr!" Neben etlichen Komplimenten für ihre hübsche Tochter erntete die Reality-Darstellerin auch einiges an Zustimmung seitens ihrer Fans: "Wenn man die Kleinen zum Lächeln bringt, hat man alles richtig gemacht" und "Da hast du vollkommen Recht!", kommentieren zwei Nutzer das Posting.

Für einen weiteren Beitrag, den Elena Anfang des Monats veröffentlichte, erntete sie hingegen wenig Applaus: Weil sie der kleinen Aylen Ohrlöcher verpassen ließ, bekam sie einen Riesen-Shitstorm! Folgt ihr der Rasselbande auch im Netz? Stimmt ab!

Instagram / elena_miras Mike Heiters und Elena Miras' Tochter Aylen

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Reality-Stars Elena Miras und Mike Heiter mit ihrer Tochter Aylen

Anzeige

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de