Endlich gibt es wieder Grund zur Freude! Sängerin Miley Cyrus (26) und ihr Liebster Liam Hemsworth (28) verloren bei den verheerenden Waldbränden in Kalifornien ihr geliebtes Haus. Nach diesem schweren Schicksalsschlag kann sich die Familie demnächst auf ein schöneres Kapitel vorbereiten, denn Mileys Bruder Braison (24) und seine Freundin Stella McBride wagen den nächsten Schritt in ihrer noch jungen Beziehung. Der 24-Jährige stellte ihr die Frage aller Fragen!

Auf seinem Instagram-Account teilte das Model die frohe Botschaft. Die Stylistin hat natürlich "Ja" gesagt. "In diesem Jahr hat sich mein Leben auf so viele wunderbare Arten verändert, aber das schönste war, dich kennenzulernen und mich in dich zu verlieben. Ich liebe dich mit meinem ganzen Herzen", schwärmte der Bräutigam in spe. Er könne es kaum noch erwarten, seinen Schatz zu heiraten.

Braisons Mom Tish (59) war total aus dem Häuschen, demnächst eine Schwiegertochter zu bekommen. Auf ihrem Profil gratulierte die fünffache Mutter den Turteltauben zu ihrem Glück. Wie findet ihr, dass sich die beiden nach nicht mal einem Jahr verlobt haben? Stimmt ab!

