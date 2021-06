Familie Cyrus hat Zuwachs bekommen! Miley Cyrus' (28) Bruder Braison (27) verkündete Ende Dezember zuckersüße Neuigkeiten: Kurz nach der Hochzeit erwarten er und seine Frau Stella McBride ihren ersten Nachwuchs. Im gleichen Zuge verrieten die werdenden Eltern das Geschlecht des Babys: Es wird ein Junge! Und nun ist es endlich so weit – das Paar konnte seinen kleinen Sohnemann auf der Welt begrüßen!

Das macht der frischgebackene Vater in einem Instagram-Post öffentlich – dabei offenbart er neben dem Geburtsdatum auch den Namen: "Bear Chance Cyrus wurde am 8. Juni 2021 um 10:05 Uhr geboren." Mutter und Baby gehe es gut. "Gott hat jeden Funken seiner Barmherzigkeit, Zärtlichkeit, Schönheit und Stärke in Bear und Stella gesteckt, während sie die Herkulesaufgabe durchstand, ihn zu gebären", schreibt Braison.

Die Glückwünsche in der Kommentarspalte lassen nicht lange auf sich warten: "Ich freue mich für dich" und "Oh mein Gott, alles Gute für euch", sind nur zwei von zahlreichen Nachrichten, die unter dem ersten Foto des Säuglings eintrudeln. Das Gesicht des Wonneproppens zeigen die Eltern allerdings noch nicht.

Instagram / braisonccyrus Braison Cyrus und seine Frau Stella mit den ersten Ultraschallbildern, Dezember 2020

Instagram / braisonccyrus Stella und Braison Cyrus

Getty Images Braison Cyrus, jüngerer Bruder von Miley Cyrus

