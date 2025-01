Billy Ray Cyrus drohte Sohn Trace mit rechtlichen Schritten

Trace Cyrus (35) wandte sich kürzlich mit einer emotionalen Nachricht an seinen Adoptivvater Billy Ray (63): Er betonte, er und seine Schwestern Miley (32), Noah (25) und Brandi (37) seien besorgt um die Gesundheit des Countrysängers. Wie der Rockstar jetzt auf Instagram offenbart, scheint sich sein Papa bei ihm gemeldet zu haben – jedoch nicht auf die Art und Weise, die er sich möglicherweise erhofft hatte. "Papa, meine Botschaft war mehr als liebevoll. Ich hätte noch viel mehr sagen können, aber ich möchte deine Probleme nicht auf diese Weise in die Öffentlichkeit tragen. Aber dass du mir mit rechtlichen Schritten drohst, weil ich will, dass du dir Hilfe holst, ist eine Unverschämtheit", wettert er in seinem Beitrag. Das einstige Metro-Station-Mitglied liebe den "Old Town Road"-Interpreten nach wie vor, habe jedoch jeglichen Respekt vor ihm verloren. "Alle, die dir nahe stehen, haben Angst, dir zu sagen, was sie wirklich fühlen. Ich habe keine. Such dir Hilfe", schließt er ab.

Im Gegensatz zu Trace und seinen Schwestern scheint sich ein anderes Familienmitglied aus dem Drama herauszuhalten. Im Gespräch mit People erklärt Braison Cyrus (30), das zweitjüngste Kind von Billy Ray und seiner Ex-Frau Tish Cyrus (57), sich mit beiden Seiten bestens zu verstehen. "Ich habe keine schlechten Gefühle gegenüber irgendjemandem in meiner Familie", stellt er klar. Darüber hinaus verkündete der Musiker erst kürzlich, noch in diesem Jahr ein gemeinsames Album mit dem "Achy Breaky Heart"-Star herauszubringen und deswegen im vergangenen Jahr viel Zeit mit ihm verbracht zu haben. "Ich habe Geschichten, Witze und Lieder gehört, die, glaube ich, sonst niemand kennt. Es ist eine Gelegenheit, die Geschichte meines Vaters durch die Musik zu erzählen, und ich bin glücklich, dass ich sie wahrnehmen kann", berichtete er voller Stolz in einem Statement.

Wie sich das Verhältnis der Cyrus-Familie weiterentwickelt und ob der 63-Jährige tatsächlich rechtlich gegen Trace vorgehen wird, bleibt abzuwarten. Bisher äußerte sich Billy Ray nämlich nicht öffentlich zu den emotionalen Worten seines Sohnes. Es steht allerdings fest, dass er nicht nur bei seiner Familie, sondern auch bei seinen Fans für einige besorgte Gesichter sorgte, als er beim von Donald Trump (78) organisierten Liberty Ball eine umstrittene Performance ablieferte. Der Musiker sang unter anderem seinen Song "Old Town Road", sein Auftritt zeichnete sich allerdings durch technische Probleme und eine ungewöhnlich heisere Stimme aus. Im Netz versicherte er kurz daraufhin aber: "Ich war da, weil mich Präsident Donald J. Trump eingeladen hat, und ich hatte eine großartige Zeit."

Anzeige Anzeige

Getty Images Billy Ray und Braison Cyrus im April 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Billy Ray Cyrus bei den Grammys 2020

Anzeige Anzeige