Überraschung! Billy Ray Cyrus tritt mit Sohn Braison auf

Braison Cyrus (30) tritt in große Fußstapfen: Anfang dieser Woche gab der junge Musiker sein Debüt bei der Grand Ole Opry in Nashville. Unterstützt wurde er dabei von niemand Geringerem als seinem Vater Billy Ray Cyrus (62). "Ich war noch nie so stolz", verrät der Country-Star gegenüber People und fügt hinzu: "Das ist der Moment, in dem sich der Kreis schließt." Es schien ein besonderer Vater-Sohn-Moment zu sein, den die beiden dort teilten. "Es war mir eine Ehre, mit meinem Vater an einem so legendären Ort aufzutreten", bestätigt auch Braison.

Die Grand Ole Opry ist eine traditionsreiche Country-Radioshow in den USA, die bereits seit 1925 wöchentlich live aus Nashville übertragen wird – hier aufzutreten scheint eine Ehre für jeden Musiker dieses Genres. "Auf der Opry-Bühne aufzutreten ist surreal, vor allem, weil ich es mit meinem Vater tun kann", schwärmt der 30-Jährige. Er stehe dem "Achy Breaky Heart"-Interpreten sehr nahe und teile auch andere Hobbys mit ihm: "Ich liebe es, mit meinem Vater abzuhängen, Dirt Bike zu fahren und spazieren zu gehen." Die stärkste Verbindung der beiden sei aber die Liebe zur Musik: "Mit ihm auf die Bühne zu hüpfen und das zu tun, was wir beide am leidenschaftlichsten und besten können, nämlich Musik zu machen."

Momente wie diese mit seinem Sohn sind dem 62-Jährigen gerade wohl besonders wichtig: Der Vater von Miley Cyrus (31) befindet sich aktuell mitten in einem Rosenkrieg mit seiner Noch-Ehefrau Firerose. Er soll dabei aber seine positive Einstellung nicht verloren haben, wie ein Insider gegenüber People verriet: "Er ist glücklich in Nashville und es geht ihm gut. Er ist mit engen Freunden zusammen und hat einen guten Kontakt zu [seiner Tochter] Noah (24)."

Getty Images Billy Ray Cyrus, Noah Cyrus und Braison Cyrus posieren, April 2015

Instagram / billyraycyrus Billy Ray Cyrus und Firerose

