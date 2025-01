Billy Ray Cyrus veröffentlicht Musik mit seinem Sohn Braison

Der Sorge um seinen Vater scheint sich ein Mitglied der Familie Cyrus nicht anzuschließen. Wie People berichtet, haben Braison (30) und Billy Ray Cyrus (63) das vergangene Jahr nämlich an einem gemeinsamen Projekt gearbeitet und bringen noch in diesem Jahr ein Album zusammen heraus! Der Name sowie der Veröffentlichungstermin der Platte sind noch nicht bekannt – dafür betont der Countrysänger aber in einem Statement, er sei "so stolz darauf", mit seinem Sohn "in die Musik einzusteigen." "[Das Leben] beginnt und endet mit der Kunst. Braison ist sehr talentiert und 2025 ist sein Jahr. Ich bin froh, ein Teil davon zu sein. Diese Platte ist etwas ganz Besonderes", schwärmt der "Achy Breaky Heart"-Interpret.

Der Nachwuchs des 63-Jährigen zeigt sich ebenso begeistert von dem Projekt des Vater-Sohn-Duos. Braison erklärt in einem eigenen Statement, er habe das vergangene Jahr damit verbracht, seinen Vater besser kennenzulernen als je zuvor. "Ich habe Geschichten, Witze und Lieder gehört, die, glaube ich, sonst niemand kennt. Es ist eine Gelegenheit, die Geschichte meines Vaters durch die Musik zu erzählen, und ich bin glücklich, dass ich sie wahrnehmen kann", erläutert der 30-Jährige voller Stolz und fügt hinzu: "Musik, Geschichten und Familie sind das Wichtigste für meinen Vater, und so schließt sich der Kreis, wenn man beides zusammenbringt."

Die Entscheidung, zusammen Musik zu machen, dürfte nach vergangenem Sommer aber eigentlich niemanden mehr überraschen. Der kleine Bruder von Miley Cyrus (32) gab im Juli sein Debüt bei der Grand Ole Opry in Nashville – und bekam bereits zu diesem Zeitpunkt die Unterstützung seines berühmten Papas. "Ich war noch nie so stolz", lobte Billy seinen Spross gegenüber dem US-Blatt und ergänzte: "Das ist der Moment, in dem sich der Kreis schließt." Auch Braison machte deutlich, sehr dankbar für die besondere Erfahrung mit dem Musiker zu sein: "Es war mir eine Ehre, mit meinem Vater an einem so legendären Ort aufzutreten."

Getty Images Braison Cyrus im August 2015

Getty Images Billy Ray Cyrus im März 2020

