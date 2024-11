Tish Cyrus spricht offen über die Scheidung von Billy Ray

Tish Cyrus (57) hat erstmals offen über ihre Scheidung von Billy Ray Cyrus (63) gesprochen und dabei Einblicke in die Auswirkungen auf ihre Familie gegeben. Im Podcast "Sibling Revelry with Kate Hudson (45) and Oliver Hudson (48)" erzählte die 57-Jährige, dass sie die Scheidung zwar nicht gewollt, aber schließlich keinen anderen Ausweg gesehen habe. Die Trennung des Paares, das 28 Jahre verheiratet war, wurde im April 2022 vollzogen.

Tish erklärte, dass die Scheidung besonders für ihre Kinder schwierig gewesen sei – obwohl sie alle bereits erwachsen waren. "Mein Sohn Trace (35) war zum Beispiel niedergeschlagen. Er sagte: 'Ich wünschte, meine Mama und mein Papa hätten sich nicht getrennt'", berichtete sie im Podcast. Die Entscheidung, die Ehe zu beenden, sei ihr nicht leicht gefallen. "Ich wollte es zum Laufen bringen, wahrscheinlich ein wenig zu lange, um meiner eigenen mentalen Gesundheit willen", gab sie zu. Tochter Brandi (37), die gemeinsam mit ihrer Mutter in der Podcast-Folge auftrat, ergänzte: "Wir sind alt genug, um es zu verstehen, aber es war trotzdem nicht einfach. Es war nicht großartig, aber wir konnten es als das sehen, was es war."

Tish und Billy Ray waren über 28 Jahre verheiratet und galten lange als Traumpaar der Country-Musik-Szene. Gemeinsam haben sie fünf Kinder: die weltbekannte Sängerin Miley (32), Noah (24), die ebenfalls Sängerin ist, sowie Braison (30), Brandi und Trace. Nach der Scheidung fand Tish erneut ihr Glück und heiratete den "Prison Break"-Schauspieler Dominic Purcell (54). Auch Billy Ray trat nochmals vor den Traualtar, trennte sich aber nach nur wenigen Monaten Ehe im Mai 2024 wieder von der australischen Sängerin Firerose.

Getty Images Tish Cyrus und Billy Ray Cyrus im Februar 2019 in L.A.

Backgrid Dominic Purcell und Tish Cyrus bei ihrer Hochzeit

