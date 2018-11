Kaum ein Fest ist so traditionsreich wie Weihnachten. Feste Rituale prägen die Feiertage und in vielen Köpfen gibt es ungeschriebene Xmas-Gesetze. Dazu gehört meist auch, dass spätestens am Dreikönigstag, dem 6. Januar, alle Dekoration wieder in ihren Kisten verschwindet. Nicht so aber bei den britischen Royals. Jetzt kam heraus, warum bei Queen Elizabeth II. (92) die Weihnachts-Deko bis in den Februar hinein an ihrem Platz bleibt.

Alljährlich zieht sich die britische Königsfamilie während der Weihnachtsfeiertage auf ihren Landsitz Sandringham in der Grafschaft Norfolk zurück – für etwas Ruhe und Besinnlichkeit abseits des Londoner Trubels. Dass hier alles bis Anfang Februar weihnachtlich dekoriert bleibt, liegt in der Familiengeschichte der Royals begründet, wie die Online-Ausgabe der britischen Sun erklärt. Die Tradition sei eine ergreifende Hommage an King George VI, denn der Vater von Elizabeth II. war am 6. Februar 1952 in Sandringham gestorben.

Die Queen bleibt mit Prinz Philip (97) deshalb jedes Jahr wenigstens bis zu diesem Datum im Schloss. Während die Familie längst wieder abgereist ist, tanken sie in der Abgeschiedenheit Energie, bevor sie in den Buckingham Palast zurückkehren. Denn eigentlich sind die Royals, mit Ausnahme des 25. Dezembers und des Ostersonntags, immer im Dienst. Im Unterschied zu den riesigen, funkelnden Weihnachtsbäumen in den Londoner Palästen – die bereits Anfang Januar abgeschmückt werden – soll es auf dem Landsitz vergleichsweise dezenter zugehen.

