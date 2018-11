Nächster Tiefschlag im Brangelina-Zoff? Seit Angelina Jolie (43) 2016 die Scheidung von Brad Pitt (54) eingereicht hat, tobt eine erbitterte Schlammschlacht, und der drohende Sorgerechtsprozess um die sechs Kinder – drei leibliche und drei adoptierte – verhärtet die Fronten nur noch. Brad soll nun offenbar einmal mehr mächtig sauer auf seine Ex sein, wie die neuesten Aussagen eines angeblichen Insiders zeigen.

"Brad hat das Gefühl, dass Angie die Kids manipuliert, dass sie sie in die Öffentlichkeit zerrt, um zu zeigen, was für eine unglaublich gute Mutter sie ist", erzählte ein Insider aus dem Umfeld des Schauspielers angeblich bei hollywoodlife. "Sie versucht so, den Scheidungskrieg in den Augen der Öffentlichkeit für sich zu gewinnen. Das macht Brad wirklich unglücklich", heißt es weiter. Generell sei Brad enttäuscht von seiner Ex, ihm gefällt nicht, wie sie die Kinder während des Sorgerechtsstreits in der Öffentlichkeit präsentiert. Er dagegen versuche, sich hinter verschlossenen Türen als guter Vater zu bewähren.

"Brad glaubt, dass die Privatsphäre der Kids in dieser Zeit das Wichtigste ist, und es macht ihn traurig, dass Angelina die Kids nicht ebenso schützt", sagte der Insider. Angelina strebt das alleinige Sorgerecht für an, Brad besteht auf geteilten Rechten und Pflichten. Sollten sie sich nicht einigen, wird ihnen ab dem 4. Dezember ein Gericht die Entscheidung abnehmen.

ZapatA / MEGA Brad Pitt in New York City

Splash News Angelina Jolie und Brad Pitt mit ihren sechs Kindern Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne und Knox

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt in New York City im November 2015

