Partner-Tattoos sind eine heikle Angelegenheit. Was, wenn die Beziehung irgendwann in die Brüche geht? Die meisten greifen daher eher zu Liebesmotiven als zum Beispiel dem Namen des Liebsten. Doch nicht Chloe Ferry (23) und ihr Freund Sam Gowland! Das Paar geht sogar noch einen Schritt weiter. Der britische Love Island-Star hat jetzt einen sehr deutlichen Liebesbeweis auf seinem Bein: das Gesicht seiner Herzdame!

Um Trennungsgerüchte zu zerschlagen, die vor Kurzem die Runde machten, entschied sich das Paar für ein gemeinsames Tattoo. Um das Ganze noch offizieller zu machen, ließen sie sich in der MTV-Show Just Tattoo of Us vor der Kamera stechen. Wie es Konzept der Show ist, wusste Sam nicht, welches Motiv ihn erwartete. Bei der Enthüllung zeigte er sich schwer geschockt: Chloes Gesicht ziert nun seinen Oberschenkel. "Bist du das? Warum zur Hölle hast du das getan?", so Sam entgeistert. Die 23-Jährige war bei dem Anblick in Gelächter ausgebrochen. Doch ihrer Meinung nach gibt es auch einen positiven Aspekt: "Niemand wird ihm jetzt jemals wieder zu nahe kommen."

Später gestand der Geordie Shore-Star: "Ich bereue es ein klein wenig. Ich hätte nicht gedacht, dass es so groß wird." Chloes Freund habe es später gelassener gesehen – und ihr sogar einen kleinen Seitenhieb mitgegeben: "Wenn du dich das nächste Mal im Gesicht operieren lässt, sieht es nicht mehr aus wie du."

Instagram / chloegshore1 Sam Gowland und Chloe Ferry

Getty Images Chloe Ferry während der MTV Music Week 2017

Kirk Andrew Cleaver / SplashNews.com Chloe Ferry in Manchester

