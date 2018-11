So süß schwärmt Francesca Dutton von ihrem Til Schweiger (54)! Vor knapp einer Woche feierten die Turteltauben bei einer Party in Hamburg ihr Pärchen-Debüt und verrieten dort auch, dass sie sich bereits seit zwölf Jahren kennen – der Funke sei allerdings erst vor Kurzem übergesprungen. Inzwischen sind die beiden aber ganz offensichtlich bis über beide Ohren verknallt. Jetzt enthüllte Francesca, warum sie sich letztendlich doch noch in Til verliebt hat!

Im Interview mit Gala erklärte die hübsche Blondine, was sie am meisten an dem Schauspieler schätzt: "Die Art und Weise, wie er seine Familie liebt und behandelt. Das ist ein unglaublicher Charakterzug", verriet Francesca. Ganz besonders liebe sie aber sein Lachen und sein Lächeln: "Ich muss ihn nur ansehen – schon schmelze ich ein bisschen dahin."

Und Til? Er mag an Francesca vor allem, dass sie "eine Frau auf Augenhöhe" ist. Bisher habe er sich nur nicht auf sie einlassen können, weil er noch an der Trennung von seiner Ex Dana Schweiger (50) zu knabbern hatte.

Becher/WENN.com Til Schweiger mit Francesca Dutton in Hamburg

Becher/WENN.com Til Schweiger mit seiner neuen Freundin Francesca Dutton in Hamburg

Becher / WENN Til Schweiger und Francesca Dutton bei der IQOS 3 Release Party in Hamburg

