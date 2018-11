Jennifer Garner (46) im Liebesglück! Nach der Trennung von Ben Affleck (46) vor drei Jahren schwebt die 46-Jährige endlich wieder ganz oben auf Wolke sieben. Der neue Mann an ihrer Seite ist der CEO der CaliGroup, John Miller. Für "Batman"-Star Ben überhaupt kein Thema, er wünscht seiner Ex Jen nur das Beste. Die genießt die Liebe mit ihrem neuen Lover – und es wird ganz offensichtlich ernst. Jetzt kam heraus: Jen und John werden auch die Weihnachtsfeiertage miteinander verbringen!

Weihnachten gilt als DAS Fest der Liebe. Klar, dass an diesem wichtigen Tag der engste Kreis der Liebsten zum gemeinsamen Feiertagsmahl zusammenkommt. Auch die Schauspielerin wird den Braten mit ihrer Family teilen und das Fest mit Ben und ihren drei Kindern Violet, Seraphina und Samuel zelebrieren. Und was ist mit John? Der ist natürlich auch am Start: Wie das Star-Magazin Us Weekly von einer anonymen Quelle erfahren haben will, planen die Beauty und der Unternehmer "die anstehenden Feiertage gemeinsam zu verbringen".

Seit rund sechs Monaten sollen sich die beiden bereits daten – und die Turteltauben haben sich offenbar gesucht und gefunden. "John ist bis über beide Ohren verliebt in Jennifer", bestätigt der Insider weiter.

Getty Images Jennifer Garner

Getty Images Jennifer Garner bei der Premiere von "Peppermint"

Christopher Polk/Getty Images Jennifer Garner bei der Oscar-Verleihung

