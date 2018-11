Sie hat die Katze aus dem Sack – oder in diesem Fall – die Ballons steigen lassen! Sophia Vegas (31) hatte bei Promi Big Brother im August überraschend verkündet, dass sie und ihr Liebster Daniel Charlier ein Baby erwarten. Seitdem hält das Busenwunder seine Fans mit Schwangerschafts-Updates regelmäßig auf dem Laufenden. Jetzt ist das nächste Rätsel gelöst: Bei einer Party enthüllten die werdenden Eltern das Geschlecht ihres Nachwuchses!

Das Team von Explosiv - Weekend begleitete die Feier von Sophia und Dan in New York. Zahlreiche Freunde und Kollegen waren geladen, um bei diesem spannenden Moment dabei zu sein. Die blaue und pinke Dekoration war extra noch nicht eindeutig gewählt. In einem schwarzen Ballon mit Fragezeichen-Aufdruck schlummerte die rosafarbene Lösung. Die 31-Jährigem kam aus dem Schwärmen nicht heraus: "Ein kleines Mädchen ist schon toll."

Auch Unternehmer Dan sah der Zukunft mit seinen beiden Frauen freudig entgegen: "Die kleine Sophia wird ein Energiebündel sein." Ob die beiden bereits einen Namen für ihre Prinzessin ausgesucht haben, ist bisher nicht bekannt.

Sport Moments/Renker / ActionPress Sophia Vegas, TV-Bekanntheit

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas im sechsten Monat

Instagram / officialsophiavegas Reality-Star Sophia Vegas und ihr Partner Dan

