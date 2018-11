Was für ein Traumpaar! Seit Priyanka Chopra (36) und Nick Jonas (26) ihre Beziehung im Juni dieses Jahres offiziell gemacht haben, begeistern sie die Fans mit ihrer Liebe. Süßes Instagram-Stalking, öffentliche Liebesbekundungen und kuschelige Pärchenfotos – die beiden scheuen sich wirklich nicht davor, Einblicke in ihr gemeinsames Leben zu geben. Nun zeigt Nick eine weitere Facette ihrer Liebe: Seine Verlobte zockt ihn bei Videospielen einfach eiskalt ab!

Auf Twitter teilte der jüngste der Jonas Brothers ein paar Throwback-Bilder, auf denen zu sehen ist, wie er und Priyanka gegeneinander das Fighting-Game "Mortal Combat" zocken. Was dabei sofort klar wird? Die schöne 36-Jährige besiegte ihren zukünftigen Ehemann – und das mit ziemlich deutlicher Genugtuung! Nach ihrem Sieg sprang sie anscheinend auf und tanzte vor lauter Freude. Der geschlagene Nick postete die Bilder mit dem ironisch angehauchten Zusatz: "Man könnte schon sagen, sie ist ein wenig ehrgeizig."

Die Follower des 26-Jährigen zeigten sich absolut begeistert von den Schnappschüssen. Kommentare wie "Ich liebe es! Ich freue mich so für euch", "Ihr zwei seid so süß, ich kann es immer noch nicht glauben, dass ihr heiraten werdet" und "Sie ist die Beste. Du hast ein solches Glück", lieferten nur einen kleinen Vorgeschmack, wie die Fans in der Kommentarspalte ihrer Freude Luft machen.

Nick Jonas und Priyanka Chopra in New York City

Priyanka Chopra und Nick Jonas bei einer Party in Mumbai, Indien

Priyanka Chopra und ihr Verlobter Nick Jonas, September 2018

