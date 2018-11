Für US-Amerikaner ist Thanksgiving ein wichtiges Familienfest. Für Brad Pitt (54) und Angelina Jolie (43) keine einfache Situation, immerhin streiten sie noch um das Sorgerecht von fünf ihrer sechs Kinder – Sohn Maddox Jolie-Pitt ist 17 Jahre alt und darf selbst entscheiden. Zumindest den einen besonderen Feiertag wollte sich Brad aber offensichtlich nicht davon vermiesen lassen: Der 54-Jährige soll alle jungen Jolie-Pitts an dem Feiertag um sich versammelt haben!

Kurz vor Beginn der Gerichtsverhandlungen um das Sorgerecht der Kinder des Ex-Hollywood-Traumpaares gab es zumindest einen schönen Moment für Brad. Wie ein Insider dem Promi-Portal HollywoodLife verriet, hat sich der Schauspieler vor dem Festtag voller Vorfreude auf den Empfang der Kinder vorbereitet: "Brad wird über die Feiertage Zeit mit den Kindern verbringen", so die Quelle vor Kurzem, und weiter: "Sie werden bei ihm zu Hause in Los Feliz sein." Für seinen Nachwuchs soll sich Brad außerdem vorgenommen haben, ihr Lieblingsessen zu kochen. "Er will mit ihnen ganz neue, besondere Erinnerungen schaffen", verriet der Insider.

Der Gerichtsprozess, bei dem der Sorgerechtsstreit zwischen Brad und seiner Ex-Frau Angelina nach jahrelangem Kampf endlich beigelegt werden soll, ist für den 4. Dezember angesetzt.

Splash News Angelina Jolie und Brad Pitt mit ihren sechs Kindern Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne und Knox

Splash News Angelina Jolie und Brad Pitt

Frazer Harrison/Getty Images Brad Pitt, seine Eltern und die Kinder Pax, Shiloh und Maddox in Hollywood

