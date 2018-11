Kaum zu glauben! Seit mehr als 17 Jahren ist Sarah Connor (38) schon im Musik-Business. Seitdem ist die blonde Sängerin aus Delmenhorst nicht mehr aus den deutschen Charts wegzudenken. Ihre Fans wird die ehemalige X Factor-Jurorin wohl bald mit einem neuen Album glücklich machen. Zuvor wollte sie aber noch mit einem Throwback-Moment an ein früheres Werk erinnern. Ihre erste Platte feiert jetzt ihr 17. Jubiläum.

Auf Instagram wurde die Musikerin nun von einer Fanseite an diesen besonderen Tag erinnert. Deshalb postete die "From Zero to Hero"-Interpretin das Cover ihres Erfolgsalbums von 2001. "Heute vor 17 Jahren ist mein erstes Album 'Green Eyed Soul' erschienen. [...] Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an mich selbst, vermute ich", witzelte die 38-Jährige. Zudem bedankte sie sich für bei ihren Anhängern für deren jahrelange Treue – in guten wie in schlechten Zeiten.

Tatsächlich enthält genau diese Platte einige ikonische Hits von Sarah. So finden sich darauf unter anderem die Chartstürmer "Let's Get Back to Bed – Boy" oder "From Sarah with Love". Könnt ihr euch noch an das Album "Green Eyed Soul" erinnern? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / sarahconnor Sarah Connor im Tonstudio

Instagram / sarahconnor Sarah Connor

Ingo Otto / Funke Foto S. Sarah Connor in Witten, 2017

