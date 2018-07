Sie sind Deutschlands bekannteste Auswanderer! Der gebürtige Hamburger Konny Reimann (62) kehrte im Jahr 2004 Deutschland den Rücken und wanderte mit Frau Manu (49), Tochter Janina (31) und Sohn Jason (28) in das texanische Gainesville aus. Seitdem ist viel Wasser den Colorado heruntergeflossen, denn das Anwesen in Texas ist inzwischen verkauft. Doch nicht nur das – die Familie wächst immer weiter: Zuletzt wurde Jason im vergangenen Jahr zum zweiten Mal Vater. Nun überrascht Janina ihre Eltern ebenfalls mit einem süßen Geheimnis.

Mit ihrem Liebsten Coleman Burnett, der ihr im Januar 2017 einen romantischen Antrag machte, ließ sie via Instagram die Baby-Bombe platzen. Dort teilte das Paar einen gemeinsamen Schnappschuss. Während Janina sich mit Eiscreme und Obst eingedeckt hat, wälzt ihr Schatz ein Sachbuch über Schwangerschaften. In den Hashtags ließ Janina ihre 10.400 Follower wissen, dass sie bereits in der 16. Schwangerschaftswoche sei. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, wollten die beiden aber noch nicht ausplaudern. Somit kann es dem sympatischen Kälteanlagebauer aus dem hohen Norden auch noch nicht passieren, dass er den zukünftigen Namen des Wonneproppens vergisst.

Mit den Baby-News macht die 31-Jährige ihre Eltern erneut zu Oma und Opa – ein Herzenswunsch, den sie schon länger hatten. Ihr Bruder Jason hat bereits zwei Söhne mit seiner Frau Hunter. Schon jetzt sind die Enkelkinder Kealan Ray und Oliver der ganze Stolz von Konny und Manu.

