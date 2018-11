Mandys sehnlichster Wunsch geht endlich in Erfüllung: Sie heiratet ihren Basti! Bisher glich die Beziehung des Berlin - Tag & Nacht-Paares der reinsten emotionalen Achterbahnfahrt: Neben etlichen Streitereien wegen Bastis Ex-Frau Paula verlor Mandy unter anderem auch noch ihr gemeinsames, ungeborenes Kind. Doch die schweren Zeiten sollen nun der Vergangenheit angehören. Promiflash erhielt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der BTN-Hochzeit: So schön sah Mandy in ihrem rosaroten Tüll-Traum aus!

Wie ein rosarotes Knallbonbon strahlt die überglückliche Braut mit der Sonne um die Wette. Mandy-Darstellerin Laura Wölki (24) verriet Promiflash, dass sie selbst zunächst keine Ahnung hatte, wie ihr Dress aussehen wird: "An der Auswahl des Kleides war ich nicht beteiligt. Es wurde vorher zwar Maß genommen, aber das Kleid war dann eine Mega-Überraschung." Generell erinnert sie sich gerne an den wohl schönsten Tag im Leben ihrer Serienrolle: "Schließlich dreht man nicht jeden Tag eine Traumhochzeit."

Der zeremonielle Hochzeitskuss hingegen war nichts Neues für Laura: "Martin und ich spielen ja schon eine ganze Weile zusammen, insofern war es ja auch nicht das erste Mal, dass wir uns geküsst haben", erklärte die 24-Jährige.

RTL II / Berlin - Tag & Nacht Mandy und Basti bei ihrer "Berlin - Tag & Nacht"-Hochzeit

Anzeige

RTL II / Berlin - Tag & Nacht Mandy alias Laura Wölki in ihrem rosaroten Hochzeitskleid bei "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige

RTL II / Berlin - Tag & Nacht Backstage-Szene der "Berlin - Tag & Nacht"-Hochzeit von Mandy und Basti

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de