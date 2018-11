Maxim Sachraj (29) ist von der Reiselust gepackt! In der vergangenen Staffel von Die Bachelorette wollte der ehemalige Kuppel-Kandidat noch das Herz von Nadine Klein (33) erobern. Die Rosenkavalierin entschied sich im Verlauf der Sendung aber gegen das Model und für dessen Konkurrenten Alexander Hindersmann (30). Jetzt hat der gebürtige Weißrusse aber ganz andere Pläne: Maxim will in die große, weite Welt hinaus!

Auf Instagram teilte der 29-Jährige einen Clip, in dem er sich mit seinem durchtrainiertem Körper vor einer traumhaften Meereskulisse räkelt. Auch mit der Skyline einer Stadt im Rücken posiert der Bachelorette-Beau. Dazu verfasste er sehnsüchtige Zeilen. "Auch wenn es mir im Herzen weh tut, merke ich nun schon wieder, dass ich gehen muss. Die Ferne ruft nach mir, um entdeckt zu werden", schrieb er. "Also steht die nächste große Reise an – eine Reise, die alles verändern wird; eine Reise, in der ich viel über das Leben und mich lernen werde; eine Reise, die mir zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin", hieß es weiter.

Nachdem die Beziehung seiner TV-Kollegen Nadine und Alex gescheitert war, verriet Maxim, dass er ihre Trennung längst erwartet hatte. Diese Art des Einmischens verurteilte Nadine zutiefst. Im Promiflash-Interview auf dem Fitvia Black Glamour Event in Mainz sagte die Wahlberlinerin: "Ja, Maxim, was soll ich sagen. In der Sendung noch einen auf Gentleman machen und dann doch irgendwie die arme kleine mediengeile Wurst rauskehren."

AEDT/WENN.com Maxim Sachraj auf dem Movember x L’Oreal Men Expert Barber Club Charity Event

Anzeige

Becher/WENN.com Maxim Sachraj, Model

Anzeige

AEDT/WENN.com Alexander Hindersmann und Nadine Klein beim Tribute to Bambi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de