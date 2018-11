Ihre Liebe gleicht einer Disney-Romanze! Vergangenen November wollten es Kaley Cuoco (32) und Karl Cook wissen: Die The Big Bang Theory-Darstellerin und ihr Schatz verlobten sich. Da das erfreuliche Ereignis auch noch genau auf Kaleys Geburtstag fiel, wurde es mit einem Ausflug nach Disneyland gebührend gefeiert. Rund ein Jahr später will das Paar diesen emotionalen Moment seiner Beziehung wieder zum Leben erwecken. Die Disney-Fans verbringen dazu erneut ein paar filmreife Wintertage im Vergnügungspark!

Auf Instagram lässt die TV-Knalltüte ihre Fans an ihrem Glück teilhaben: Der Schnappschuss zeigt sie und den Milliardärssohn vor einem der berühmten Disney-Schlösser – wie einst 2017. "Selber Ort, selbe Pose, selbe Liebe – wie konnte seitdem so viel passieren? Danke, dass du mich geheiratet hast", lautet die süße Bildunterschrift. Tatsächlich hatten die Blondine und ihr Beau schon vergangenen Winter hier geknutscht. Nach dem letzten Kussbild à la Mickey und Minnie Maus haben die beiden auch endlich Nägel mit Köpfen gemacht – und zwar am 30. Juni dieses Jahres.

Aber auch am Spaßfaktor fehlt es nicht: Weitere Aufnahmen des jährlichen Turtel-Trips zeigen Herr und Frau Ulknudel auf der Achterbahn. Den lustigen Grimassen nach zu urteilen, hat das Geburtstagskind nicht nur besonders viel Spaß – man könnte meinen, dass sich Kaley und Karl ganz Disney-like noch mal ganz neu ineinander verlieben.

Instagram / normancook Kaley Cuoco und Karl Cook im Disneyland

Anzeige

Snorlax /Marksman/ MEGA Karl Cook und Kaley Cuoco in Disneyland

Anzeige

Snorlax /Marksman/ MEGA Kaley Cuoco und Karl Cook

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de