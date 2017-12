Wo könnte man eine Verlobung wohl besser feiern, als an dem "fröhlichsten Ort der Welt"? Das dachten sich wohl auch The Big Bang Theory -Star Kaley Cuoco (32) und ihr frischgebackener Verlobter Karl Cook. Kurz nach ihrer frohen Liebesbotschaft turtelten sie sich durch sämtliche Attraktionen des zauberhaften Vergnügungsparks Disneyland!

Auf ihrem Instagram-Account blickt die verliebte Blondine auf ihr romantisches Abenteuer zurück. "Er führte mich ins Disneyland aus und es war pure Magie", freut sich die TV-Knalltüte in ihrem Post. Dabei dürfte bereits das Startbild zahlreiche Fan-Herzen erwärmen: Darauf küssen sich die Turteltauben vor einem Märchenschloss. Auch die restlichen Bilder der Fotostrecke zeigen die Beauty und ihren Beau in voller Disney-Euphorie: Ob auf der Achterbahn oder im Zeichentrickkino – Kaley und Karl scheinen ihren filmreifen Aufenthalt im Freizeitpark in vollen Zügen genossen zu haben.