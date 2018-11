Victoria Beckham (44) ist nicht nur eine echt Mode-Ikone, sondern auch seit vielen Jahren als Designerin in der Fashionbranche enorm erfolgreich. Doch es scheint, als hätte sie immer wieder ein neues Ass im Ärmel. Nun will die vierfache Mutter mit einem weiteren Projekt noch größer rauskommen: Die 44-Jährige wird künftig auch Styling- und Beautytipps mit ihren Fans teilen – und zwar auf YouTube. Vic hat jetzt ihren eigenen Kanal gestartet!

Doch ihr YouTube-Kanal soll nicht einfach nur Modetipps geben: Die Ehefrau von Ex-Fußballprofi David Beckham (43) will auch mehr Persönliches von sich preisgeben. "Dies ist ein neues Kapitel. Ich gebe jetzt Gas und mache alles, was ich schon seit langer, langer Zeit machen wollte", verkündet Vic in einem Video auf Instagram, in dem sie gemeinsam mit Modejournalist Derek Blasberg die Bombe platzen lässt. Auf ihrem YouTube-Channel gibt es zwar schon einige Videos, doch die gehören noch nicht zu ihrer neuen Idee.

"Posh" wird bei der geplanten Reunion-Tour der Spice Girls fehlen. Grund dafür sei, dass sie sich auf ihr Modebusiness konzentrieren wolle. Vor wenigen Tagen feierte Victoria das zehnjährige Jubiläum ihres Labels und wurde bei den People's Choice Awards in der Kategorie Fashion Icon ausgezeichnet.

Victoria Beckham, Designerin und Musikerin

Victoria Beckham bei der Paris Fashion Week 2018

Victoria Beckham bei den People's Choice Awards

