In guten wie in schlechten Zeiten, im und jenseits des Rampenlichts – so oder so ähnlich dürften sich Fans von Popstar Justin Bieber (24) und Model Hailey Baldwin (22) das Ehegelübde des Paares vorstellen! So eine Geheimniskrämerei wie um die Hochzeit der beiden hatte es in der Welt des Blitzlichtgewitters schon lange nicht mehr gegeben. Schon seit einiger Zeit wurde über eine Trauung des Paares gemunkelt – doch offiziell bestätigten die beiden die Eheschließung erst Wochen nach ihrem Jawort. Das steckt hinter der plötzlichen Offenbarung!

So berichtete ein Insider dem Magazin People: "Nachdem sie nun bereits seit ein paar Wochen verheiratet sind, haben sie realisiert, dass sie sich tatsächlich auch ohne eine religiöse Zeremonie wie Mann und Frau fühlen." Mit der Verkündung der frohen Botschaft habe das Paar ursprünglich bis zur kirchlichen Trauung warten wollen. Nun machten die beiden ihre Eheschließung doch schon vorher bekannt und wollen religiöse Zeremonie und Hochzeitsparty schnellstmöglich folgen lassen.

Bis dahin können Justin und Hailey ihre bereits geschlossene Ehe auch in der Öffentlichkeit ausleben. "Aus diesem Grund hat Hailey sich dazu entschlossen, ihren Namen zu ändern. Sie liebt es, mit Justin verheiratet zu sein", erklärt der Insider. Auch Mrs. Biebers Gatte hatte in letzter Zeit viel Freude daran, mit den Worten "Ehefrau" und "verheirateter Mann" um sich zu werfen.

Getty Images Hailey Bieber, Model

Anzeige

Getty Images Justin und Hailey Bieber in New York

Anzeige

Getty Images Justin Bieber, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de