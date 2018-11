Was für ein Meilenstein in seinem Leben! 2018 hat für Justin Bieber (24) und seine Hailey (22) eine ganz besondere Bedeutung, denn im Juli hatten sich die beiden verlobt. Seitdem wird immer wieder über eine Hochzeit des Sängers und des Models spekuliert. Auf Instagram änderte die 22-Jährige inzwischen ihren Nachnamen in Bieber. Auch ihr Schatz hat es passend zu Thanksgiving ganz offiziell gemacht: Justin und Hailey sind wirklich vermählt!

Auf seinem Instagram-Account schwärmt der 24-Jährige von den Feierlichkeiten: "Es war das erste Thanksgiving als verheirateter Mann, es war das erste Mal, dass Thanksgiving bei mir stattfand. Es war das erste Mal, dass beide Seiten unserer Familien zusammengekommen sind." Beziehungen seien hart und auch Liebe sei nicht immer einfach, aber Gott habe ihm gezeigt, wie es geht.

Das Ehe-Paar und seine Angehörigen hatten noch einen weiteren Grund zum Feiern: Hailey hatte am gleichen Tag Geburtstag. Justin soll für seine Liebste eine Auszeit geplant und ihr eine Reise zu zweit geschenkt haben – neben einem Meer aus Blumen.

MEGA Hailey Baldwin auf dem PrettyLittleThing Launch Event

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

Instagram / justinbieber Hailey Baldwin und Justin Bieber

