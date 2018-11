Ende der 90er Jahre hatte Charlotte Roche (40) als Gesicht von Viva Zwei ihren großen Durchbruch – zu dem Zeitpunkt war sie süße 20 Jahre jung. Inzwischen ist das ehemalige Girlie erwachsen geworden. Die Moderatorin führte in den vergangenen zwei Jahrzehnten nicht nur durch diverse TV-Formate, sondern ist auch eine erfolgreiche Autorin und Mutter einer Tochter. Mit dem Älterwerden hat Charlotte kein Problem: Sie spricht sogar offen über ihre grauen Haare und steht zu ihnen!

Ihre Mähne mit zunehmendem Alter färben? Für Charlotte ein absolutes No-Go: "Wenn Männer älter werden, dann sind sie edel wie gute Weine. Graue Haare sind bei ihnen sexy. Sobald bei Frauen die Fruchtbarkeit aussetzt, heißt es: 'Die kannst du wegwerfen. Die ist unattraktiv.' Und ich finde es schade, dass Frauen es als Schande empfinden, älter zu werden", erklärte die Schriftstellerin im Interview mit Gala und scherzte: "Ich habe sogar das Gefühl, wegen meiner grauen Haare respektvoller behandelt zu werden."

Auch zu Beauty-OPs hat die TV-Bekanntheit eine klare Meinung: "Ich will mein Altern auf gar keinen Fall aufhalten. Ich akzeptiere es mit allem, was dazugehört: Haare, Gesicht, Körper." Sie wolle sich nichts aufspritzen lassen, denn am Ende sei man ein kaputt operierter Mensch.

Ralf Jürgens / ActionPress Charlotte Roche im Jahr 2000

wcrART / face to face / ActionPress Charlotte Roche in der WDR-Talkshow "Kölner Treff"

Thomas Lohnes/Getty Images Charlotte Roche auf der Frankfurter Buchmesse 2015

