Der Countdown läuft! Schon bald hat das Warten für Inci Elena Sencer (25) und ihren Liebsten endlich ein Ende: Ihr zweites Töchterchen Neyla Sophie soll in wenigen Tagen das Licht der Welt erblicken! Seit ihrer Teilnahme bei Der Bachelor lässt die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin um Rosenkavalier Sebastian Pannek (32) ihre Follower in den sozialen Netzwerken an ihrem Leben teilhaben – jetzt überrascht sie die Community abermals mit erfreulichen Neuigkeiten: Der Geburtstermin für ihre kleine Prinzessin steht fest!

"Bald ist es so weit: Der Entbindungstermin soll am 12. Dezember sein", ließ die 25-Jährige auf Instagram die Bombe platzen. Ihr Baby-Girl wird also höchstwahrscheinlich vor Weihnachten geboren – wie das ältere Töchterchen Mila Jolie im vergangenen Jahr. Auf das Datum verlässt sich die Zweifachmama in spe jedoch nicht hundertprozentig. "Ich sage, Neyla Sophie kommt früher! Glaubt ihr, ich habe Recht und so etwas spürt man wirklich?", fragte sie in die Runde.

Davon, wie die Geburt im Idealfall ablaufen sollte, hat das einstige Bachelor-Babe schon genaue Vorstellungen. "Mein Ziel ist es, dass Neyla morgens kommt und wir vielleicht abends schon gehen können, wenn alles gut ist", verriet die Deutsch-Türkin in ihrer Story. Der Grund dafür sei, dass sie nicht so lange von ihrer Mila getrennt sein wolle.

Instagram / inci.sencer Inci Elena Sencer, Influencerin

Instagram / inci.sencer Inci Elena Sencer mit ihrer Familie im September 2018

Instagram / inci.sencer Inci Sencer, Social-Media-Star

