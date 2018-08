Schlaflose Nächte und Augenringe – das steht momentan für Inci Elena Sencer (25) auf dem Programm. Das liegt allerdings weniger an der zweiten Schwangerschaft der Ex-Bachelor-Kandidatin, als vielmehr an Töchterchen Mila, die momentan zahnt und die Nacht zum Tag macht. Trotz Müdigkeit hält die werdende Mama ihre Fans aber regelmäßig mit Baby-Updates auf dem Laufenden – und verriet jetzt sogar, ob und an welchen Schwanger-Wehwehchen sie leidet.

Frauen mit starker Übelkeit oder unangenehmen Rückenproblemen hören jetzt besser weg. "Ich vergesse nach wie vor manchmal, dass ich schwanger bin, ich vergesse es einfach", gestand Inci in ihrer Instagram-Story: "Ich vergesse es, weil die Schwangerschaft wieder so angenehm ist und ich bin einfach so dankbar, dass alles gut verläuft und es keine Komplikationen gibt." Die 25-Jährige habe Glück, denn bei Tochter Mila sei ebenfalls alles ganz entspannt gewesen. Trotzdem sei der Schwangeren auch bewusst, dass das nicht selbstverständlich ist.

Nicht selbstverständlich ist auch Incis Glück in puncto Baby-Pfündchen, denn bis jetzt hat sie kaum an Gewicht zugenommen! "Bei Mila war das auch nicht anders. Und ich esse ja ganz normal, also ich hungere nicht. Wenn ich Bock habe abends zu sündigen, dann tue ich das auch", erzählte sie weiter. Bis jetzt habe sie erst anderthalb Kilo zugelegt, sei sich aber sicher, dass sich da in den kommenden Wochen noch einiges auf der Waage tut.

