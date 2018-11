Weniger ist mehr – das scheint das Motto von Heidi Klum (45) zu sein! Die Modelmama ist dafür bekannt, ihren Körper oft und gerne in möglichst knappe Kleidung zu hüllen. Unterwäsche-Pics und tief ausgeschnittene Kleider stehen bei dem ehemaligen Victoria's Secret-Star an der Tagesordnung. Bei seinem aktuellen Strandurlaub hat der Laufstegengel sogar Flügel in Form einer aufblasbaren Wassermatratze eingepackt. Den Platz im Koffer für Bikini-Tops hat sie sich dafür offensichtlich gespart!

Auf einem Bild auf Instagram präsentiert die Designerin einen Bikini ihrer aktuellen Bademodenlinie "Heidi Klum Swim" – na ja, jedenfalls das Unterteil davon. Obenrum sonnt sich die vierfache Mutter lieber ganz ohne einen Fetzen Stoff. Ihre Brüste verdeckt die Liebste von Tokio Hotel-Rocker Tom Kaulitz (29) lediglich mit ihrem Arm. Heidis durchtrainierte Körpermitte rundet den Schnappschuss der lässigen Schwimmstunde ab.

Heidis Freiluftliebe kommt allerdings nicht nur positiv an: Obwohl viele Follower den Körper der 45-Jährigen bewundern, haben ein paar User an dem fehlenden Oberteil etwas auszusetzen. "Es nervt mich langsam, dass sie ständig nichts anhat. [...] Ist sie jetzt Nacktmodel?", lautet nur eine Kritik.

Getty Images Heidi Klum bei der Victoria's Secret Fashion Show 2008

Instagram / heidiklum Heidi Klum, TV-Star

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Fernsehbekanntheit

