Vor einem Jahr ging es bei diesen Turteltauben so richtig rund! Am 27. November 2017 erblickte das erste gemeinsame Kind von Sarah (27) und Dominic Harrison (27) das Licht der Welt. Seitdem stellt Mia Rose (1) das Leben der YouTuber völlig auf den Kopf – und den regelmäßigen Social-Media-Clips nach zu urteilen, genießen die beiden den Alltagswahnsinn mit Kind voll und ganz. Kein Wunder also, dass Mias erster Geburtstag die stolzen Eltern jetzt ganz sentimental werden lässt!

Auf ihren Instagram-Accounts lassen die Web-Stars ihren Gefühlen freien Lauf: "Das war wohl mit Abstand das schönste Jahr in meinem Leben", kommentiert Sarah ihr Foto mit ihrem Spross – das übrigens auch das allererste Mama-Tochter-Pic der Harrison-Damen ist: Die Aufnahme zeigt die zwei kurz nach Mias Geburt. Sarahs Instagram-Story führt den drolligen Rückblick fort. In einer Reihe von Bildern kann man der Einjährigen förmlich beim Wachsen zusehen. Heute putzt sie sich die Zähnchen schon selbst!

Papa Domi kann es kaum fassen, dass nun schon seit einem Jahr eine kleine Prinzessin unter seinem Dach herumtollt. "Ich verspreche dir, an jedem Geburtstag bei dir zu sein, dich in meine Arme zu nehmen und dir zu sagen, wie sehr ich dich liebe! Solange ich lebe, werde ich für dich da sein", lauten einige Zeilen seines rührenden Posts.

