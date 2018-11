Bauer sucht Frau ist auch in diesem Jahr wieder ein echter Hit! Im Herbst 2018 spielt Moderatorin Inka Bause (50) bereits zum 14. Mal Amor und lässt die Herzen einsamer und liebeshungriger Landwirte schneller schlagen. In der aktuellen Staffel fanden bereits einige der teilnehmenden Farmer ihre Traumfrau. So beschlossen beispielsweise Rinderzüchter Jörn aus Namibia und seine Oliwia, von nun an Hand in Hand durchs Leben zu gehen. Auch der bayerische Bauer Stephan und die Friseurmeisterin Steffi legten in Sachen Beziehung ein ordentliches Tempo an den Tag. Und die Schar flatternder Schmetterlinge in der Sendung wird von den Zuschauern belohnt: Die Kult-Kuppelshow sorgt für herausragende Quoten!

Wie aus einer Pressemitteilung von RTL hervorgeht, verfolgten am gestrigen Montagabend erstaunliche 5,24 Millionen Fans das höfische Treiben von Nordlicht Niels und Co. Der Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen betrug dabei stolze 18,2 Prozent (2,95 Millionen Zuschauer). Damit konnte sich die TV-Romanze einmal mehr den Tagessieg in der Zielgruppe sichern.

Doch was ist das Erfolgsgeheimnis der Show? Mit Jörn und Andreas bringt Inka die Liebe nicht nur aufs Land, sondern sogar auf einen anderen Kontinent. Locken etwa die fernen Landschaften das Publikum vor den Fernseher? Oder spielt vielleicht die Ähnlichkeit des einen oder anderen Bauern mit einem Promi eine entscheidende Rolle für die Beliebtheit der Show? Auch Matthias' Anwärterin, die Tennisspielerin Tayisiya Morderger (21), hat wegen ihres sportlichen Backgrounds großen Unterhaltungswert! Vielleicht macht aber auch das Zusammenspiel mehrerer Faktoren die Sendung so erfolgreich. Was denkt ihr?

Collage: RTL; WENN "Bauer sucht Frau"-Niels und Axel Stein

MG RTL D / Christian Stiebahl "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Oliwia und ihr Jörn

MG RTL D Matthias und Tayisiya bei "Bauer sucht Frau"

