Ihre vermeintliche Traumbeziehung endet mit einer Albtraumtrennung! Kurz nach dem großen Finale von Die Bachelorette sah es noch so aus, als hätte Rosenkavalierin Nadine Klein (33) in Alexander Hindersmann (30) ihren Traummann gefunden. Nach rund zwei Monaten gaben die beiden allerdings schon das Ende ihrer Beziehung bekannt. Mittlerweile ist ihr Rosenkrieg ganz schön ausgeartet – und jetzt scheint Alex seiner Ex mit einem kryptischen Post einen Seitenhieb versetzen zu wollen!

In einem Upload auf Instagram schreibt der Personal Trainer: "Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen. Das Karma wird dich irgendwann kriegen und ich freue mich drauf" – was für eine knallharte Ansage von dem sonst so in sich gekehrten Charmeur! Da muss ihn etwas ganz schön mitgenommen haben und seine Fans sind sich einig: Der Spruch gebührt natürlich seiner Ex! Immerhin habe Nadine sich rein gar nicht für die Beziehung mit ihm interessiert.

Obwohl die Studentin verkündet hatte, wieder Ruhe in ihr Leben bringen zu wollen, wühlte sie ihre Kuppelshow-Community erst kürzlich ganz schön auf. Neben Alex bekamen nämlich auch andere Leute ihr Fett weg. Die Schlussmacherin nannte seinen Kumpel Maxim Sachraj (29) "mediengeil" – und auf diese Wertung lässt sich Alex' Glashaus-Satz natürlich bestens beziehen. Übrigens kam der Diss auch bei Kattia Vides (30) nicht besonders gut an, die Nadine empfahl, sich an die eigene Nase zu fassen.

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, Bachelorette-Sieger 2018

Anzeige

Splash News Bachelorette Nadine Klein mit Alexander Hindersmann im Oktober 2018 in Griechenland

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de