Im Juli 2019 ist es so weit: Der Disney-Zeichentrick-Klassiker König der Löwen kommt als Animationsfilm zurück auf die Kinoleinwände! Zeit, um an das Original von 1994 zu erinnern, das dem Remake eine wahrhaftige Steilvorlage bietet. Das Werk um den Löwen Simba gilt als der kommerziell erfolgreichste Zeichentrickfilm weltweit. Was viele Zuschauer jedoch nicht wissen: Im ursprünglichen Drehbuch waren einige Dinge ganz anders vorgesehen. Hier kommen zehn Fakten über "König der Löwen"!

9. Der Vogel Zazu und Mr. Bean haben etwas gemeinsam.

Nämlich die Stimme! Rowan Atkinson (63) spielte in den 90ern nicht nur seine Parade-Rolle des tollpatschigen Engländers, sondern hauchte auch Zazu Leben ein.

1. Die erste Szene mit dem Song "Circle of Life" sollte nur aus Dialogen bestehen.

Als die Regisseure Roger Allers und Rob Minkoff jedoch Elton Johns (71) Version hörten, entschieden sie sich, den Einstieg des Films musikalisch zu gestalten.

8. Mickey Mouse versteckt sich in "König der Löwen".

Das Erdmännchen Timon findet unter einem Baum einen kleinen gelben Käfer, der die Ohren von Mickey Mouse auf dem Rücken hat.

7. Rafiki ist eine Affen-Neuschöpfung.

Zu welcher Affenart gehört eigentlich der weise Rafiki? Er ist eine Kreuzung aus Mandrill und Pavian, da echte Mandrille keine Schwänze haben.

2. Die Original-Stimmen von Mufasa und Sarabi spielten schon anderswo ein Herrscherpaar.

James Earl Jones (Mufasa) und Madge Sinclair (Sarabi) verkörperten in der US-amerikanischen Filmkomödie "Der Prinz aus Zamunda" die Rollen des Königs und der Königin. Ursprünglich war Sean Connerys (88) Stimme für die Figur Mufasa vorgesehen.

6. Es wurden echte Tiere ins Studio geholt.

Der Wildlife-Experte Jim Fowler brachte afrikanische Tiere mit in die Disney-Studios. Unter anderem dienten Löwen dem Animationsteam als Modelle.

5. Simba sollte eigentlich von einer anderen Figur gerettet werden.

In einem der ersten Skripte des Films hatte Simbas Freundin Nala noch einen kleinen Bruder namens Mheetu, der die Hauptfigur aus der Antilopenherde herausholen sollte.

3. Das Lied "Hakuna Matata" stand nicht im Drehbuch.

Regisseur Rob Minkoff konnte sein Team nicht davon überzeugen, ein Lied nur über das Verspeisen von Käfern zu machen. Irgendwann kam die Idee mit dem afrikanischen Spruch "Hakuna Matata" auf, was so viel bedeutet wie "Es gibt keine Probleme". Somit wurde dem Song eine angenehmere Note verliehen.

4. Das Erstellen einer Zweieinhalb-Minuten-Szene dauerte knapp drei Jahre.

In der Szene vor Mufasas Tod setzt der dahinscheidende Löwenkönig alles daran, seinen Sohn Simba vor einer riesigen Ansammlung von Antilopen zu retten. Für die Bewegungen der Herde mussten die Animateure extra ein neues Programm erstellen.

10. "Pocahontas" wurde zeitgleich produziert.

Disney ließ erfahrenere Animateure an "Pocahontas" arbeiten, da die Produktionsfirma glaubte, dass "König der Löwen" weitaus weniger Erfolg haben würde.

