Einmal in die Welt von Westeros eintauchen? Kein Problem! Seit Monaten fiebern die eingefleischten Game of Thrones-Fans aufgeregt der finalen Staffel des Fantasy-Epos entgegen. Ab April soll das letzte Kapitel des HBO-Hits über die Bildschirme flimmern und die Geschichte um John Snow (Kit Harington, 31), Sansa Stark (Sophie Turner, 22) und Co. zu Ende erzählen. Bis es so weit ist, haben die Serienliebhaber jetzt die Möglichkeit, sich die Wartezeit ganz stilecht zu vertreiben: Die "Game of Thrones"-Touring Exhibition lässt Fanherzen jetzt höher schlagen!

Zwischen Requisiten, Originalkostümen und extra für die Serie angefertigten Waffen können sich die GoT-Fans die Welt der sieben Königreiche bis Mitte Februar ganz aus der Nähe anschauen. Von der winterlichen Landschaft des Nordens bis hin zur schwarzen Festung der Nachtwache: Die Ausstellung in Oberhausen lässt keine Wünsche offen. Die Eröffnung am vergangenen Dienstag lockte aber nicht nur zahlreiche Neugierige, sondern auch zwei der Serienstars an: Tom Wlaschiha (45) alias Jaqen H'ghar und Isaac Hempstead-Wright (19) alias Bran Stark ließen sich die Einweihung nicht entgehen!

Während Isaac auch in dem letzten Kapitel der Erfolgsproduktion zu sehen sein wird, müssen sich die Fans noch gedulden, um zu erfahren, ob auch Tom noch einmal in die Rolle "des Gesichtslosen" schlüpfen wird. In der letzten Staffel fehlte von dem Wahl-Berliner jede Spur. Ob er im großen Finale die Maske endgültig fallen lassen wird?

Macall B. Polay / HBO Nathalie Emmanuel, Peter Dinklage, Conleth Hill, Emilia Clarke und Jacob Anderson in GoT

Dia Dipasupil/Getty Images for Entertainment Weekly Isaac Hempstead-Wright, "Game of Thrones"-Star

Instagram / tomwlaschiha Tom Wlaschiha bei der Eröffnung der "Game of Thrones"-Ausstellung in Oberhausen

