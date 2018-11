Von Til Schweiger (54) ist man ja einige große News gewohnt – sei es über riesige Erfolge an den Kinokassen wie "Keinohrhasen" oder "Honig im Kopf", große Rollen in deutschsprachigen und amerikanischen Produktionen oder als lukrativer Werbestar. Til ist ein wahres Multitalent und zeigt immer wieder, dass er mehr als nur schauspielern kann. Doch nun überrascht diese Neuigkeit. Der Filmemacher hat mittlerweile ein riesiges Imperium aufgebaut und hat große Pläne.

Neben einer Produktionsfirma "Barefoot Films" und einem Restaurant „Barefood Deli“ in Hamburg führt Til auch einen Onlineshop namens "Barefoot Livings", in dem er nordische Wohnaccessoires und Kleidung anbietet. Sein Business wächst stetig – denn nebenbei besitzt er auch noch ein Hotel am Timmendorfer Strand. Wie der Schauspieler jetzt gegenüber der B.Z. verrät, hätte er "nie gedacht, dass es mal 'Barefoot Hotels' geben wird". Weiter erzählt der TV-Star, dass er demnächst noch ein Hotel eröffnen wird: "Es ist nicht in Deutschland. Aber mehr darf ich über den Standort noch nicht verraten." Zwar gibt er nicht mehr über den Standort preis, doch über seine Traum-Locations verrät er schon mehr: Irgendwann wolle er Unterkünfte auf Mallorca und in Russland gestalten.

Auch privat läuft es für den Tatort-Komissar recht erfolgreich. Erst kürzlich zeigte er sich nach zwei Jahren Single-Dasein mit seiner neuen Freundin Francesca Button auf einer Party in Hamburg. Auf die Frage, wie sich die beiden kennengelernt haben, gab Til letztens bekannt, "Es war Liebe auf den zweiten Blick." Verliebt habe sich der Erfolgsregisseur in die 32-Jährige vor allem, weil sie eine Frau auf Augenhöhe sei: "Sie engagiert sich für Menschen, so wie ich das auch tue."

Starface.ru / Splash News Til Schweiger bei der "Kokowääh"-Premiere in Russland

WENN Til Schweiger, Schauspieler und Regisseur

Becher/WENN.com Til Schweiger mit seiner neuen Freundin Francesca Dutton in Hamburg

