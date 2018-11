Endlich weibliche Verstärkung im Hause Hudson! Im Oktober hat Schauspielerin Kate Hudson (39) ihre erste Tochter zur Welt gebracht: Rani ist ihr erstes Kind mit Freund Danny Fujikawa (32). Zwei Söhne, Ryder und Bingham, hat die 39-Jährige bereits aus ihren Beziehungen mit den Sängern Chris Robinson und Matthew Bellamy (40). Nun hat Kates Familie enthüllt, dass für sie mit der Geburt eines Mädchens ein echter Herzenswunsch in Erfüllung gegangen ist.

Eine Tochter sei "definitiv etwas, das Kate immer gewollt und nun bekommen habe", so ihr Bruder, Oliver Hudson (42), zu People. Olivers und Kates Mutter ist die Schauspielerin Goldie Hawn (73), die seit über 30 Jahren mit Kurt Russell (67) zusammenlebt. Auch Kates Stiefpapa freut sich über den weiblichen Familienzuwachs. "Sie geht ein bisschen anders mit dem kleinen Mädchen um, als sie es damals mit ihren Jungs gemacht hat", so Kurt über die junge Mutter. "Wir sind wirklich froh, dass sie eine Tochter bekommen und nun die Chance dazu hat."

Auf die Festtage mit seinem jüngsten Enkelkind freut sich der 67-Jährige dieses Jahr ganz besonders: "Es wird so viel Spaß machen zu sehen, wie sie die Lichter am Weihnachtsbaum anguckt und das alles zum ersten Mal mitbekommt", so der Schauspieler.

Christopher Polk / Staff / Getty Images Kate Hudson in Los Angeles

Getty Images Kurt Russell, Goldie Hawn und Kate Hudson

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Kurt Russell und Kate Hudson bei einer Charity Gala in Beverly Hills

