Am vergangenen Mittwoch flimmerte die erste Folge von Sylvies Dessous Models über die deutschen TV-Bildschirme. Die Castingshow lässt sich in vielen Punkten mit Heidi Klums (45) Germany's next Topmodel vergleichen, treten doch in beiden Shows die Kandidatinnen in einen Wettstreit um die Gunst der Jury. Während Model-Mama Heidi bei laufender Kamera immer in Kontakt mit ihren Schützlingen ist, bleibt sie sonst eher auf Distanz. Und wie sieht es da bei Sylvie Meis aus? Promiflash wollte es genau wissen und hakte bei einer Kandidatin nach: Dessous-Girl Susanna verrät nun, wie Sylvie nach Drehschluss so drauf ist!

Im Promiflash-Interview erzählte die blonde Beauty ganz offen, wie sie die Moderatorin nach den Dreharbeiten empfunden hatte. "Um ehrlich zu sein, hatte ich schon das Gefühl, dass sie es auf der Sendungsebene halten will", begann die 26-Jährige. Susanna könne das aber total verstehen, da während der Dreharbeiten sowohl die Mädels als auch die sympathische Holländerin kaum Privatsphäre hatten. "Jeder wollte sie mal ansprechen, sich mit ihr austauschen. Aber wenn die Kameras aus waren, hat sie einfach nur ihre Privatsphäre gesucht", fuhr die Berlinerin fort.

Doch das angehende Dessous-Model kann Sylvies Bedürfnis nach Distanz nachvollziehen: "Ich hätte es genauso gemacht." Alles, was man im TV sehe, sei auch das, was die Mädels von ihrer Jurorin kennengelernt haben. Hättet ihr gedacht, dass Sylvie ihre Privatsphäre so verteidigt? Stimmt ab!

MG RTL D / Sebastian Geyer Susanna, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

Matthias Nareyek / Getty Images Sylvie Meis bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala im Dezember 2017

Instagram / susanna_schoen Susanna, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models

