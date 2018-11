Sylvie Meis (40) sucht im TV ein neues Model für ihre Dessous! Vergangenen Mittwoch ging mit Sylvies Dessous Models die erste eigene RTL-Show der gebürtigen Niederländerin an den Start. Bisher stand die schöne Moderatorin selbst für ihre Kollektionen vor der Kamera. Nun möchte sie ein Nachwuchstalent finden, dass in Zukunft das Gesicht ihrer Marke "Sylvie Designs" werden soll. Dabei sieht Sylvie Germany's Next Topmodel als Vorreiter der deutschen Model-Castingshows: Für sie ist Heidi Klum (45) eine echte Inspiration!

"Sie ist eines meiner größten Vorbilder. Und ich fühle mich immer geehrt, wenn ich nach einem Vergleich gefragt werde", schwärmte Sylvie im Interview mit Quotenmeter über Heidi und GNTM. Genau wie in dem Erfolgsformat ihres Idols müssen die Kandidatinnen auch in ihrer Show gegeneinander antreten und ihr Talent vor Sylvie und ihren beiden Juroren unter Beweis stellen. Allerdings darf in ihrer Sendung der persönliche Touch nicht fehlen. "Es wird auch eine ganz neue Seite von mir der Öffentlichkeit präsentiert. Dinge, die fernab vom Rampenlicht in meinem Alltag passieren", verriet die Model-Mama. So will sie im Rahmen ihrer Show nicht nur das perfekte Model für ihre Marke finden, sondern auch Einblicke in ihr Leben als Mutter, Freundin und Geschäftsfrau gewähren.

Für die ehemalige "Let's Dance"-Gastgeberin zählt übrigens nicht nur das gute Aussehen der Kandidatinnen – sie zielt auf das Komplettpaket ab. "Wir sind auf der Suche nach dem perfekten Dessous Model: Einer Frau, die das gewisse Etwas hat, einen tollen Körper, aber auch Ausstrahlung, die intelligent ist und meine Marke gut präsentieren kann", äußerte sich Sylvie. Ob sie auf ihrer Suche genauso erfolgreich sein wird wie Heidi?

Getty Images Sylvie Meis bei der achten Folge von "Let's Dance" in 2017

Getty Images Sylvie Meis auf der "Bambi"-Verleihung 2018

Andreas Rentz/Getty Images Sylvie Meis und Daniel Hartwich bei "Let's Dance" 2017

